Путин распорядился принять меры по сохранению жилья для полицейских в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее поручение глава государства отдал Правительству и Генпрокуратуре по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями», — сказано в перечне поручений.