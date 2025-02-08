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Регион
8 февраля, 09:53

Путин распорядился принять меры по сохранению жилья для полицейских в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее поручение глава государства отдал Правительству и Генпрокуратуре по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями», — сказано в перечне поручений.

Доклад по выполнению распоряжения должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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Ранее в ходе заседания Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об обязательной регистрации военнослужащих по ДНК перед их отправкой в зону СВО или КТО. Кроме того, президент обратил внимание на работу благотворительных организаций. Речь шла об освобождении их деятельности от НДС, а также передаче им товаров и продуктов безвозмездно.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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