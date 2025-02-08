Путин распорядился принять меры по сохранению жилья для полицейских в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин распорядился подготовить меры по сохранению служебного жилья для сотрудников правоохранительных органов, служащих в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее поручение глава государства отдал Правительству и Генпрокуратуре по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями», — сказано в перечне поручений.
Доклад по выполнению распоряжения должен быть предоставлен до 1 июля 2025 года. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос об обязательной регистрации военнослужащих по ДНК перед их отправкой в зону СВО или КТО. Кроме того, президент обратил внимание на работу благотворительных организаций. Речь шла об освобождении их деятельности от НДС, а также передаче им товаров и продуктов безвозмездно.
Life.ru