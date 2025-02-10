Избивали и насиловали: Подонки сняли на видео 10-часовые издевательства над девочкой в Кургане
В Курганской области молодые парни сняли на видео избиение девочки-подростка
В Курганской области разгорается скандал с участием несовершеннолетних. В Макушино двое парней зверски избили и изнасиловали девочку-подростка. Издевательства, которые длились не менее десяти часов, малолетние преступники транслировали в соцсетях. Подробности холодящей кровь истории рассказал 45.RU.
«Это все у неё (пострадавшей) дома и происходило. Мама работала в ночную смену, её дочка позвала на ночёвку девочку к себе, а та пришла с двумя парнями и ещё одной девушкой», — рассказал собеседник издания.
Далее над потерпевшей начали издеваться. По информации другого источника, насилие началось из-за желания знакомой отомстить. Этот ад длился с 19:00 до 5:00. Обидчики также записали около 10 видео, на которых двое парней и девушка идут по улице с потерпевшей, периодически нанося ей удары, плюют в неё и оскорбляют. Избиения не ограничивались этим — имело место и сексуальное насилие и увечья.
Всё закончилось тем, что потерпевшая девочка сумела добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию. Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы, и злоумышленников быстро задержали.
По меньшей мере против двух участников инцидента было возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетней). Неизвестно, будут ли привлечены к ответственности другие молодые люди. Уголовное дело находится под контролем областной прокуратуры.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в Забайкалье агрессивный мужчина «вырубил» проходившую мимо школьницу. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Местные правоохранительные органы смогли установить личность нападавшего и оперативно его задержали. Возбуждено уголовное дело.
Shutterstock / FOTODOM / HTWE