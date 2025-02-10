Кровля горящего ресторана в Москве обвалилась на площади в 100 квадратов
Крыша загоревшегося ресторана «Джи Джи Гриль» в московском парке «Сокольники» обрушилась на площади в 100 квадратных метров. Об этом проинформировали в оперативных службах.
Пожар в «Джи Джи Гриль» в Сокольниках. Видео © Life.ru
«Произошло обрушение кровли на площади 100 кв. метров. Площадь пожара — 200 кв. метров», — цитирует сообщение ТАСС.
По последним данным от МЧС России, к этому моменту возгорание удалось локализовать.
Напомним, о пожаре в гриль ресторане в парке «Сокольники» стало известно сегодня вечером. Очевидцы рассказывали, что перед тем, как здание охватило пламя, раздались два хлопка.
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