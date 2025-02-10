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Регион
10 февраля, 18:00

В Москве прошла акция «Синий платочек Победы» в честь 80-летия Великой Победы

Концерт «Синий платочек Победы». Обложка © VK / Синий платочек

Концерт «Синий платочек Победы». Обложка © VK / Синий платочек

В Москве провели патриотическую акцию «Синий платочек Победы», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэты и певцы, среди которых было много участников спецоперации из разных регионов России, исполнили свои самые душевные произведения.

Концерт «Синий платочек Победы». Фото © VK / Синий платочек

Концерт «Синий платочек Победы». Фото © VK / Синий платочек

Концерт «Синий платочек Победы». Фото © VK / Синий платочек

Концерт «Синий платочек Победы». Фото © VK / Синий платочек

«Синий платочек Победы» — это мост через поколения, связывающий прошлое, настоящее и будущее России. Событие объединило взрослых и детей, ветеранов и курсантов, военных и гражданских волонтёров, представителей самых разных профессий», — отметила соучредитель мероприятия, президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова.

Акцию провели в московском Гостином Дворе при поддержке Ассоциации ветеранов СВО в рамках V художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия». Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО, благотворительный фонд «Русская земля» и выставка-форум «Уникальная Россия». Как отметили организаторы, именно искусство помогает в трудные и переломные исторические моменты.

Участники ещё раз напомнили зрителям о том, как важно сохранять память о героях Великой Отечественной войны, а также проводить параллели с современными событиями на Украине, когда неонацизм вновь поднял голову. Сопредседатель Кузбасской ассоциации ветеранов СВО, поэт и драматург Виталий Дорофеев добавил, что сейчас Российская армия ведёт борьбу в том числе и за культурные смыслы, потому что на карту поставлено будущее всего Русского мира.

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Ранее народный артист России Олег Газманов выпустил клип на свою новую патриотическую песню «Танки», которую он посвятил защитникам Отечества. В видео использованы кадры боевой хроники Великой Отечественной войны, а также материалы из зоны специальной военной операции. Клип опубликовали во всех соцсетях артиста.

Татьяна Миссуми
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