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Регион
10 февраля, 16:59

МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Крымом. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — говорится в публикации.

Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА
Детский сад под Курском загорелся из-за обломков украинского БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал о том, как обломки сбитого украинского БПЛА рухнули на частный дом в Краснодарском крае. В этот момент внутри находилась хозяйка на позднем сроке беременности. Её экстренно госпитализировали, врачи следят за её состоянием. В доме загорелась газовая труба, также был повреждён фасад. Всё это планируют восстановить в скором будущем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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