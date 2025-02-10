МО РФ сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Крымом

Ранее Life.ru рассказывал о том, как обломки сбитого украинского БПЛА рухнули на частный дом в Краснодарском крае. В этот момент внутри находилась хозяйка на позднем сроке беременности. Её экстренно госпитализировали, врачи следят за её состоянием. В доме загорелась газовая труба, также был повреждён фасад. Всё это планируют восстановить в скором будущем.