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Регион
10 февраля, 18:13

В РФ с осени могут сделать обязательной маркировку отопительных приборов

Министерство промышленности и торговли РФ намерено ввести обязательную маркировку определённых типов отопительных приборов с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления размещён на официальном портале нормативных правовых актов.

Необходимость нанесения маркировки будет распространяться на центральные отопительные радиаторы и их секции, а также конвекторы. Таким образом, с 1 сентября 2025 года будут введены требования к регистрации участников рынка в информационной системе маркировки данной продукции, а с 1 ноября 2025 года — к обязательному нанесению идентификационных средств на продукцию, вводимую в оборот. С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025-го планируется провести добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов.

Министерство предполагает, что введение данной маркировки поможет уменьшить долю незаконно реализуемых отопительных приборов и повысит эффективность контрольных мероприятий в данной сфере.

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Ранее Life.ru делился информацией о преимуществах новой системы оплаты за отопление. В рамках обновленной схемы расчёты будут производиться на основе фактического потребления, а не распределяться равномерно в течение года. Это сделает ситуацию более прозрачной и свободной от неожиданных моментов. Пользователям представится возможность сверять реальные показания счетчиков с данными, указанными в их платёжных извещениях.

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Shutterstock / FOTODOM / Kseniiia Zhuk

Юрий Лысенко
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