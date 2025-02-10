В РФ с осени могут сделать обязательной маркировку отопительных приборов

Министерство промышленности и торговли РФ намерено ввести обязательную маркировку определённых типов отопительных приборов с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления размещён на официальном портале нормативных правовых актов.

Необходимость нанесения маркировки будет распространяться на центральные отопительные радиаторы и их секции, а также конвекторы. Таким образом, с 1 сентября 2025 года будут введены требования к регистрации участников рынка в информационной системе маркировки данной продукции, а с 1 ноября 2025 года — к обязательному нанесению идентификационных средств на продукцию, вводимую в оборот. С 1 апреля 2024 года по 31 августа 2025-го планируется провести добровольный эксперимент по маркировке отопительных приборов.

Министерство предполагает, что введение данной маркировки поможет уменьшить долю незаконно реализуемых отопительных приборов и повысит эффективность контрольных мероприятий в данной сфере.