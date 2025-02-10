«Снижает интеллект и не лечится»: Life.ru в День борьбы с эпилепсией развеял основные мифы о недуге
Невролог Шамалов: При приступе эпилепсии нельзя фиксировать человеку рот
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всём мире эпилепсией страдает около 50 миллионов человек, и каждый год диагностируется пять миллионов новых случаев. Несмотря на распространённость, многие до сих пор верят в заблуждения, которые мешают людям с эпилепсией жить полноценной жизнью.
10 февраля во всём мире отмечается День борьбы с эпилепсией. Этот день призван привлечь внимание к проблемам людей, живущих с этим заболеванием, а также напомнить о важности своевременной диагностики и лечения. Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов в беседе с Life.ru развеял все мифы и стереотипы об этой болезни.
1. Миф: судороги — значит, это эпилепсия
Правда: судороги могут быть вызваны множеством причин, таких как высокая температура (особенно у детей), травмы головы, инфекции, интоксикации или нарушения обмена веществ. Эпилепсия диагностируется только при повторяющихся неспровоцированных приступах, которые возникают из-за аномальной электрической активности в мозге.
2. Миф: эпилепсия заразна
Правда: эпилепсия — это неинфекционное заболевание. Она не передаётся через прикосновения, воздух или биологические жидкости. Это состояние связано с нарушениями работы мозга, а не с вирусами или бактериями.
3. Миф: эпилепсия очень редкое заболевание и передаётся по наследству
Правда: эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний, которым страдает около 1% населения мира. Наследственность играет роль лишь в некоторых случаях (около 5–10% всех форм эпилепсии). Большинство случаев эпилепсии вызваны травмами, инфекциями, инсультами или другими факторами.
4. Миф: эпилепсия не лечится
Правда: современная медицина позволяет контролировать приступы у большинства пациентов с помощью лекарств, хирургического вмешательства или других методов. У некоторых пациентов приступы полностью исчезают при правильном лечении.
5. Миф: страдающие эпилепсией не должны заниматься спортом
Правда: спорт полезен для людей с эпилепсией, так как улучшает общее состояние здоровья и снижает стресс. Однако важно выбирать безопасные виды активности (например, йога, ходьба) и избегать экстремальных или травмоопасных видов спорта.
6. Миф: люди с эпилепсией представляют опасность для окружающих
Правда: большинство людей с эпилепсией ведут обычный образ жизни и не представляют угрозы для окружающих. Приступы не связаны с агрессией или насилием.
7. Миф: приступы эпилепсии снижают интеллект.
Правда: приступы сами по себе не снижают интеллект. Однако некоторые формы эпилепсии, особенно если они начинаются в раннем детстве, могут сопровождаться когнитивными нарушениями. Это связано не с приступами, а с основным заболеванием мозга.
8. Миф: при приступе эпилепсии нужно поместить человеку посторонний предмет в рот и зафиксировать его
Правда: это опасное заблуждение. Попытка вставить предмет в рот может привести к травмам зубов, челюсти или дыхательных путей.
Во время приступа нужно:
— положить человека на бок,
— убрать опасные предметы вокруг,
— не сдерживать движения,
— вызвать врача, если приступ длится более пяти минут.
9. Миф: больным эпилепсией нельзя работать
Правда: многие люди с эпилепсией успешно работают, учатся и занимаются творчеством. При правильном лечении и поддержке они могут вести полноценную жизнь.
10. Миф: люди с эпилепсией эмоционально нестабильны
Правда: эмоциональное состояние человека зависит от множества факторов, а не только от заболевания. Поддержка близких, правильное лечение и психологическая помощь помогают справляться с трудностями.
Как помочь людям с эпилепсией?
— Распространяйте правдивую информацию о заболевании.
— Поддерживайте тех, кто столкнулся с эпилепсией.
— Учитесь оказывать первую помощь при приступах правильно.
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