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Регион
10 февраля, 18:49

Лавров: Россия пересмотрит обязательства перед международными организациями

Россия пересмотрит свои обязательства перед международными организациями, практикующими откровенно дискриминационную политику. Об этом заявил руководитель МИД РФ Сергей Лавров в своей речи в честь Дня дипломатического работника.

«В этих условиях наши обязательства перед организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться»,заявил глава российской дипломатии.

Он также отметил, что Москва уже приступила к этому процессу. Также Лавров обозначил, что в ряде случаев речь будет идти о кардинальных переменах. По его словам, международные организации начали трансформироваться в орудие гибридной войны. В то же время страны Запада собственными руками уничтожают систему, которую выстраивали для обслуживания свои же финансовых, экономических и торговых интересов после Второй мировой войны.

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Ранее Сергей Лавров возложил цветы к мемориальным доскам ветеранов МИД России по случаю профессионального праздника и высказался на тему СВО. Глава ведомства назвал достижение целей спецоперации общим священным долгом российских дипломатов.

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Юрий Лысенко
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