Лавров раскрыл, как на переговорах с Украиной должны быть обеспечены интересы России

Россия открыта для переговоров по Украине, но необходимо учитывать законные интересы Москвы, не ущемляя при этом интересы других сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню дипломатического работника. Полный текст его выступления доступен на официальном сайте российского МИД.

«Как многократно говорил об этом президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счёт интересов других, но в контексте договорённости о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлён», — завил глава российского МИД.