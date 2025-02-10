Лавров раскрыл, как на переговорах с Украиной должны быть обеспечены интересы России
Лавров: В ходе переговоров с Украиной должны быть обеспечены интересы России
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb
Россия открыта для переговоров по Украине, но необходимо учитывать законные интересы Москвы, не ущемляя при этом интересы других сторон. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню дипломатического работника. Полный текст его выступления доступен на официальном сайте российского МИД.
«Как многократно говорил об этом президент Владимир Путин, Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счёт интересов других, но в контексте договорённости о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлён», — завил глава российского МИД.
Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что будущие переговоры по разрешению конфликта на Украине могут основываться на положениях документа 2022 года. Он подчеркнул, что Москва стремится к справедливому и всеобъемлющему окончательному решению вопроса, которое возможно только при условии устранения его коренных причин, таких как расширение НАТО и нарушение прав этнических русских и русскоязычных граждан Украины.