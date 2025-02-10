У Глебова из ЦСКА заподозрили перелом лодыжки, но игрок может избежать травмы

Полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова увезли с поля в игре с «Краснодаром» в Абу-Даби на медицинском электрокаре. У игрока подозрение на серьёзную травму, но, по словам главного тренера клуба Марко Николича, возможно, её удалось избежать.

Глебов получил повреждение в борьбе с Юрием Газинским в концовке матча за 3-е место Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором армейцы уступили со счётом 1:2.

«Думаю, ничего страшного. Просто контузия. Газинского не надо обвинять — это игровой момент», — приводит слова специалиста Sport24.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в беседе с ТАСС добавил, что окончательное заключение по игроку будет сделано после медицинского обследования в Москве.

«Ночью мы летим в Москву, завтра будут сделаны медицинским штабом все необходимые осмотры в московской клинике, предварительно можно надеяться, что самый неприятный сценарий, который виделся по картинке, избежали. Но опять-таки нужно полноценное медицинское заключение, оно будет только завтра», — сказал Брейдо.