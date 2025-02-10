Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 20:00

Росстандарт запретил импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258

Грузовик Shacman. Обложка © in-shacman.ru

Грузовик Shacman. Обложка © in-shacman.ru

Росстандарт остановил действие сертификата, выданного для грузовых автомобилей Shacman модели SX3258. Как сообщается в официальном докладе ведомства, данное решение стало следствием внеплановой проверки.

В Росстандарте подчеркнули, что данная проверка проводилась в сотрудничестве с прокуратурой.

«Основной причиной для решения Росстандарта стало выявление несоответствий грузовых автомобилей Shacman модели SX3258 ряду обязательных требований. В частности, это касается шумовых норм, а также защитных устройств, таких как задние препятствия и боковые защиты», — уточнили в ведомстве.

В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

По данным контролирующего органа, обнаруженные нарушения представляют серьёзную угрозу безопасности водителей этих автомобилей и других участников дорожного движения. Росстандарт предоставил ряд предписаний представителю производителя автомобилей Shacman.

Напоминаем, что в конце прошлого года по запросу Росстандарта в России отозвали почти 20 тысяч китайских автомобилей. Это решение было принято из-за отсутствия блока управления для систем экстренного оповещения.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росстандарт
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar