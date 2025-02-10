Росстандарт запретил импорт и продажу грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт остановил действие сертификата, выданного для грузовых автомобилей Shacman модели SX3258. Как сообщается в официальном докладе ведомства, данное решение стало следствием внеплановой проверки.

В Росстандарте подчеркнули, что данная проверка проводилась в сотрудничестве с прокуратурой.

«Основной причиной для решения Росстандарта стало выявление несоответствий грузовых автомобилей Shacman модели SX3258 ряду обязательных требований. В частности, это касается шумовых норм, а также защитных устройств, таких как задние препятствия и боковые защиты», — уточнили в ведомстве.

По данным контролирующего органа, обнаруженные нарушения представляют серьёзную угрозу безопасности водителей этих автомобилей и других участников дорожного движения. Росстандарт предоставил ряд предписаний представителю производителя автомобилей Shacman.