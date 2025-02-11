Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 22:38

Автобус сорвался с моста в ущелье в Гватемале, погибли более 50 человек

Автобуса сорвался в ущелье в Гватемале. Обложка © X / Emisoras Unidas D

Автобуса сорвался в ущелье в Гватемале. Обложка © X / Emisoras Unidas D

Автобус сорвался с моста в овраг в Гватемале. В результате ДТП погиб по меньшей мере 51 человек. Выжившие оказались заблокированы на дне ущелья, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию от спасательных служб.

Транспортное средство направлялось в столицу из Сан-Агустин-Акасагуастлан. Автобус упал с высоты около 20 метров с моста Пуэнт-Белисе, который пересекает дорогу и ручей, говорится в сообщении.

Согласно уточнённым данным, жертвами стали 36 мужчин и 15 женщин. Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о трёхдневном трауре по всей стране.

Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15
Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 15

Журналисты, находящиеся на месте происшествия, сообщили, что автобус частично затоплен сточными водами, а вокруг лежат тела погибших.

Ранее стало известно о жутком ДТП на юге Мексики, где в результате столкновения полуприцепа с туристическим автобусом погибли по меньшей мере 30 человек. После аварии оба транспортных средства загорелись.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Гватемала
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar