Протестующие фермеры въехали в центр Лондона на танках и тракторах

Сотни британских фермеров прибыли в центр Лондона на тракторах и танках, чтобы выразить недовольство намерениям Правительства Великобритании ввести 20% налог на наследство для ферм стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Independent.

Протестующие припарковали технику у Вестминстерского дворца, где проводятся заседания парламента. Длинная колонна машин растянулась по улице Уайтхолл до Трафальгарской площади. Среди участников акции можно было увидеть четыре танка.

Протест фермеров в Лондоне. Видео X / Farms Not Factories

Фермеры украсили свою технику флагами Великобритании и плакатами в поддержку местного сельского хозяйства. Протест организовало движение Save British Farming. Как отмечает основательница Лиз Уэбстер, они стремятся оказать влияние на парламентариев, чтобы тот изменил агрессивную антифермерскую политику и улучшил отношения с ЕС, куда уходит значительная часть сельскохозяйственного экспорта.