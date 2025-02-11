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10 февраля, 21:34

Протестующие фермеры въехали в центр Лондона на танках и тракторах

Протест фермеров в Лондоне. Обложка © X / Tibo91

Протест фермеров в Лондоне. Обложка © X / Tibo91

Сотни британских фермеров прибыли в центр Лондона на тракторах и танках, чтобы выразить недовольство намерениям Правительства Великобритании ввести 20% налог на наследство для ферм стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Independent.

Протестующие припарковали технику у Вестминстерского дворца, где проводятся заседания парламента. Длинная колонна машин растянулась по улице Уайтхолл до Трафальгарской площади. Среди участников акции можно было увидеть четыре танка.

Протест фермеров в Лондоне. Видео X / Farms Not Factories

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Фермеры украсили свою технику флагами Великобритании и плакатами в поддержку местного сельского хозяйства. Протест организовало движение Save British Farming. Как отмечает основательница Лиз Уэбстер, они стремятся оказать влияние на парламентариев, чтобы тот изменил агрессивную антифермерскую политику и улучшил отношения с ЕС, куда уходит значительная часть сельскохозяйственного экспорта.

Ранее сотни украинцев в Ровенской области вышли на протесты у границы с Белоруссией, выступая против блокпостов, установленных пограничниками Незалежной. Акцию инициировали жители села Старое.

Лия Мурадьян
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