Украинцы вышли на протест против колючей проволоки на границе с Белоруссией

Сотни украинцев в Ровенской области вышли на протесты у границы с Белоруссией, выступая против блокпостов, установленных пограничниками Незалежной. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его информации, акцию инициировали жители села Старое.

«Местные жители требуют убрать рвы, нарытые вокруг села, и колючую проволоку, которую натянули по периметру населённого пункта», — написал Дмитрук на своей странице в соцсетях.