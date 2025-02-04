Украинцы вышли на протест против колючей проволоки на границе с Белоруссией
Дмитрук: Украинцы вышли на протест против блокпостов на границе с Белоруссией
Сотни украинцев в Ровенской области вышли на протесты у границы с Белоруссией, выступая против блокпостов, установленных пограничниками Незалежной. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его информации, акцию инициировали жители села Старое.
«Местные жители требуют убрать рвы, нарытые вокруг села, и колючую проволоку, которую натянули по периметру населённого пункта», — написал Дмитрук на своей странице в соцсетях.
Он подчеркнул, что местные жители сообщают о том, что на границе нет никаких военнослужащих белорусской армии, хотя Владимир Зеленский уже несколько лет этим запугивает украинский народ.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии узнали о планах Запада захватить приграничный район страны. В Госпогранкомитете республики сообщили, что киевские силы стянули к границе 15 тысяч своих бойцов. Позже сообщалось, что белорусские пограничники полностью готовы восстановить сообщение с Украиной, которое было приостановлено по решению Киева.
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