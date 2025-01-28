ГПК: Белорусские пограничники готовы восстановить сообщение с Украиной
Белорусские пограничники полностью готовы быстро восстановить международное сообщение с Украиной, которое было приостановлено по решению Киева. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передаёт агентство БелТА.
«По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощённого пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется», — сказал Бычковский.
По его утверждению, на белорусской стороне границы с Украиной пункты пропуска работают, и пограничники полностью готовы в кратчайшие сроки восстановить международное сообщение с соседним государством.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии узнали о планах Запада захватить приграничный район страны и ввести туда миротворческие силы. Сегодня, 28 января, в Госпогранкомитете республики сообщили, что Киев стянул к границе 15 тысяч своих бойцов. Позже государственный пограничный комитет показал видео с рубежа, куда съехались журналисты.
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