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28 января, 15:21

ГПК: Белорусские пограничники готовы восстановить сообщение с Украиной

Белорусские пограничники полностью готовы быстро восстановить международное сообщение с Украиной, которое было приостановлено по решению Киева. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передаёт агентство БелТА.

«По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощённого пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется», — сказал Бычковский.

По его утверждению, на белорусской стороне границы с Украиной пункты пропуска работают, и пограничники полностью готовы в кратчайшие сроки восстановить международное сообщение с соседним государством.

На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны
На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны

Ранее Life.ru сообщал, что в Белоруссии узнали о планах Запада захватить приграничный район страны и ввести туда миротворческие силы. Сегодня, 28 января, в Госпогранкомитете республики сообщили, что Киев стянул к границе 15 тысяч своих бойцов. Позже государственный пограничный комитет показал видео с рубежа, куда съехались журналисты.

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Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Александра Мышляева
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