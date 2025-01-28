ГПК: Белорусские пограничники готовы восстановить сообщение с Украиной

Белорусские пограничники полностью готовы быстро восстановить международное сообщение с Украиной, которое было приостановлено по решению Киева. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский, передаёт агентство БелТА.

«По решению руководства Украины с 28 февраля прошлого года все международные пункты пропуска, пункты упрощённого пропуска на государственной границе Украины с Республикой Беларусь были закрыты. В настоящий момент международное сообщение не осуществляется», — сказал Бычковский.