СМИ сообщили, что США приостановили разработку мирного плана по Украине

Администрация президента Дональда Трампа готова подождать, пока спецпосланник по Украине и России Кит Келлог проведёт переговоры с партнёрами по НАТО перед завершением работы над проектом. По данным журналистов, этот шаг позволит заверить европейских чиновников в том, что они не останутся за бортом переговоров, над которыми работает Вашингтон.