СМИ сообщили, что США приостановили разработку мирного плана по Украине
Telegraph: США приостановили разработку плана по Украине, чтобы учесть мнение ЕС
Власти США приостановили разработку мирного плана по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Администрация президента Дональда Трампа готова подождать, пока спецпосланник по Украине и России Кит Келлог проведёт переговоры с партнёрами по НАТО перед завершением работы над проектом. По данным журналистов, этот шаг позволит заверить европейских чиновников в том, что они не останутся за бортом переговоров, над которыми работает Вашингтон.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украину приедут «серьёзные люди из команды Трампа». Их визит состоится уже на этой неделе, перед Мюнхенской конференцией по безопасности.
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