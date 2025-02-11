Reuters: США урезали помощь Украине на расследования военных преступлений

США сократили финансирование программ, которые помогают Украине в расследовании военных преступлений, сообщает Reuters. Под угрозой оказалась финансовая поддержка шести проектов на сумму 89 миллионов долларов. Среди них консультативная группа по расследованию тяжких преступлений.

Две из этих инициатив поддерживало прекратившее работу Агентство США по международному развитию (USAID), три — Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельностью, ещё одну — непосредственно Государственный департамент. Также сообщается о сокращении штата людей, работавших над этими проектами.