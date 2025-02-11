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11 февраля, 00:04

Трамп заявил о прогрессе по украинскому урегулированию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и президент США Дональд Трамп (в центре). Обложка © X / The White House

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (слева) и президент США Дональд Трамп (в центре). Обложка © X / The White House

В вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами», — сказал Трамп в беседе с Fox News, выразив надежду на итоговый результат.

Американский лидер добавил, что надеется на проведение переговоров по этому вопросу.

Спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине
Спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Украину приедут «серьёзные люди из команды Трампа». По словам главы киевского режима, это произойдёт уже на этой неделе, перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

Артур Лапсаков
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