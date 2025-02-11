Трамп заявил о прогрессе по украинскому урегулированию

В вопросе урегулирования конфликта на Украине есть прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«На прошедшей неделе достигли значительно прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами», — сказал Трамп в беседе с Fox News, выразив надежду на итоговый результат.

Американский лидер добавил, что надеется на проведение переговоров по этому вопросу.