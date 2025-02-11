ABC: Один человек погиб при столкновении двух бизнес-джетов в Аризоне

В аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) произошло столкновение двух бизнес-джетов, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

В аэропорту Скоттсдейла столкнулись два самолёта. Видео © Х / Todd Paron

По данным СМИ, частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью травмы.

Федеральное управление гражданской авиации США уже приостановило полёты в аэропорту и начало расследование.