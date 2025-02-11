Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 00:51

ABC: Один человек погиб при столкновении двух бизнес-джетов в Аризоне

В аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона) произошло столкновение двух бизнес-джетов, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило местное отделение телекомпании ABC.

В аэропорту Скоттсдейла столкнулись два самолёта. Видео © Х / Todd Paron

По данным СМИ, частный самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в припаркованное воздушное судно. Несколько человек пострадали, а один получил несовместимые с жизнью травмы.

Федеральное управление гражданской авиации США уже приостановило полёты в аэропорту и начало расследование.

Не выжил никто: Появились подробности крушения самолёта Cessna на Аляске
Не выжил никто: Появились подробности крушения самолёта Cessna на Аляске

Ранее в Сан-Паулу самолёт потерпел крушение в районе шоссе на Авенида Маркес де Сан-Висенте. При падении лайнер врезался в пассажирский автобус. СМИ сообщали о двух погибших.

Обложка ©

Х / Todd Paron

Артём Гапоненко
  • Новости
  • В мире
  • США
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar