Маск и инвесторы предложили Альтману $97,4 млрд за контроль над OpenAI

Миллиардер и политик Илон Маск руководит группой инвесторов, которые рассматривают возможность приобретения контроля над OpenAI за 97,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Согласно информации газеты, это предложение касается некоммерческой организации, управляющей стартапом в сфере искусственного интеллекта. Адвокат Маска, Марк Тоберофф, сообщил, что предложение поступило 10 февраля.

«Пришло время для OpenAI вернуться к ориентации на открытый исходный код и безопасности, которую она имела раньше», — передал Тоберофф слова Маска.

Тем не менее, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение.

«Нет, спасибо, но мы купим twitter (нынешний X. – Прим. Life.ru) за $9,74 миллиарда, если вы хотите», — ответил Альтман.