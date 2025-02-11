Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 февраля, 01:10

Маск и инвесторы предложили Альтману $97,4 млрд за контроль над OpenAI

Миллиардер и политик Илон Маск руководит группой инвесторов, которые рассматривают возможность приобретения контроля над OpenAI за 97,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Согласно информации газеты, это предложение касается некоммерческой организации, управляющей стартапом в сфере искусственного интеллекта. Адвокат Маска, Марк Тоберофф, сообщил, что предложение поступило 10 февраля.

«Много крика и бабла»: В России разоблачили китайского «убийцу» ChatGPT — DeepSeek
«Много крика и бабла»: В России разоблачили китайского «убийцу» ChatGPT — DeepSeek

«Пришло время для OpenAI вернуться к ориентации на открытый исходный код и безопасности, которую она имела раньше», — передал Тоберофф слова Маска.

Тем не менее, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман уже отклонил это предложение.

«Нет, спасибо, но мы купим twitter (нынешний X. – Прим. Life.ru) за $9,74 миллиарда, если вы хотите», — ответил Альтман.

Ранее Маск заявил, что не собирается приобретать социальную сеть TikTok. Он добавил, что предпочитает создавать новые компании, а не покупать уже имеющиеся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Илон Маск
  • Искусственный интеллект
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar