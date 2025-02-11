Росприроднадзор нашёл превышение токсинов в 1000 раз в реке Нейма в Ленобласти

В стоках реки Нейма в Ленинградской области нашли аномально высокий уровень вредных токсинов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

«По результатам анализа установлено, что концентрация взвешенных частиц превышает норму почти в 300 раз, нефтепродуктов более чем в 1000 раз, аммонийных ионов почти в 200 раз, а также фенолов, марганца и фосфатных ионов», — отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что качество воды в реке резко снижается из-за сброса сточных вод без предварительной очистки.

Как пояснили в надзорном органе, Нейма впадает в реку Хревица, затем вода поступает в Ивановское водохранилище, а после — на Лужский производственно-экспериментальный лососевый завод. Плохое состояние воды отрицательно сказывается на работе предприятия и приводит к гибели рыбы, которую весной выпускают для поддержания популяции в водоёмах Ленобласти, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, там добавили, что после оценки ущерба, нанесённого реке, соответствующие претензии направят ГУП «Леноблводоканал».