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Регион
11 февраля, 01:54

Трамп заявил, что уже общался с Си Цзиньпином после инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп признался в эфире телеканала Fox News, что уже общался с председателем КНР Си Цзиньпином после инаугурации.

«Да, я разговаривал с ним», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что у него хорошие отношнния с китайским лидером и он знает его «лучше, чем кто-либо».

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Ранее Трамп заявил о прогрессе по украинскому урегулированию. По словам американского лидера, он надеется на проведение переговоров по этому вопросу. Кроме того, лидер Белого дома допустил превращение Украины в Россию без сделки по редкоземельным металлам.

Обложка ©

X / The White House

Артур Лапсаков
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