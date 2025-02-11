Трамп заявил, что уже общался с Си Цзиньпином после инаугурации
Американский лидер Дональд Трамп признался в эфире телеканала Fox News, что уже общался с председателем КНР Си Цзиньпином после инаугурации.
«Да, я разговаривал с ним», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что у него хорошие отношнния с китайским лидером и он знает его «лучше, чем кто-либо».
Ранее Трамп заявил о прогрессе по украинскому урегулированию. По словам американского лидера, он надеется на проведение переговоров по этому вопросу. Кроме того, лидер Белого дома допустил превращение Украины в Россию без сделки по редкоземельным металлам.
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