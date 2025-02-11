Трамп заявил, что уже общался с Си Цзиньпином после инаугурации

Американский лидер Дональд Трамп признался в эфире телеканала Fox News, что уже общался с председателем КНР Си Цзиньпином после инаугурации.

«Да, я разговаривал с ним», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что у него хорошие отношнния с китайским лидером и он знает его «лучше, чем кто-либо».