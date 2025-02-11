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Регион
11 февраля, 03:03

Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Атаку украинских дронов на Ростовскую область отразили российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы ночью 11 февраля. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. На этот раз атаке ВСУ подверглись Чертковский и Шолоховский районы.

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах»,сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

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Врио губернатора добавил, что по предварительным данным, нападение обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Отметим, что этой ночью жителей Энгельса также разбудили взрывы и похожие на автоматные очереди звуки. По информации местных, над городом сработала система ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Лия Мурадьян
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