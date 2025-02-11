Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Атаку украинских дронов на Ростовскую область отразили российские силы противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы ночью 11 февраля. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. На этот раз атаке ВСУ подверглись Чертковский и Шолоховский районы.

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.

Врио губернатора добавил, что по предварительным данным, нападение обошлось без пострадавших и разрушений на земле.