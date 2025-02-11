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Регион
11 февраля, 03:13

Губернатор Бусаргин сообщил о ликвидированных БПЛА над Саратовской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.

По его словам, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Момент уничтожения БПЛА в Энгельсе. Видео Telegram / SHOT

Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области
Атаку украинских БПЛА отразили в двух районах Ростовской области

Напомним, звуки работы ПВО ночью разбудили жителей Энгельса и Саратова. Местные услышали взрывы и шум, похожий на автоматные очереди.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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