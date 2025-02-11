Губернатор Бусаргин сообщил о ликвидированных БПЛА над Саратовской областью
Силы противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотные летательные аппараты в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
Момент уничтожения БПЛА в Энгельсе. Видео Telegram / SHOT
Напомним, звуки работы ПВО ночью разбудили жителей Энгельса и Саратова. Местные услышали взрывы и шум, похожий на автоматные очереди.
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