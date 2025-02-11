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11 февраля, 05:40

Звезде «Чародеев» Екатерине Васильевой понадобилась срочная помощь врачей

Екатерина Васильева в фильме «Последняя игра в куклы» (2010), режиссёр Георгий Негашев. Обложка © kino-teatr.ru

Екатерина Васильева в фильме «Последняя игра в куклы» (2010), режиссёр Георгий Негашев. Обложка © kino-teatr.ru

Звезде кинофильмов «Чародеи» и «Чёрная молния» Екатерине Васильевой понадобилась срочная медицинская помощь. По предварительной информации, у актрисы обострился панкреатит.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 79-летняя народная артистка РСФСР вызвала бригаду скорой помощи в свою квартиру в Москве. Екатерина Сергеевна пожаловалась медикам на сильные боли в области живота. При проведении обследования ей поставили диагноз – воспаление поджелудочной железы. Это заболевание опасно тем, что может возникать внезапно и привести к значительным осложнениям.

После получения медицинской помощи актриса решила продолжить лечение на дому, следуя предписаниям врачей.

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Екатерина Васильева прославилась благодаря многим работам в кино, среди которых, в частности, роли в фильмах «Обыкновенное чудо» и «Соломенная шляпка». Она прекратила сниматься несколько лет назад и в 2021 году ушла в монастырь, где приняла монашеский постриг.

Ранее Life.ru сообщал, что российская актриса Марина Дюжева успешно справилась с онкологией после полутора лет лечения. Она столкнулась с раком горла, который был обнаружен на ранней стадии.

Лия Мурадьян
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