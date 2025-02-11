Министерство юстиции США закрыло дело о коррупции против мэра Нью-Йорка

Министерство юстиции США приняло решение закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом сообщило CBS News, уточнив, что ведомство распорядилось прекратить расследование, сославшись на «ограничения», которые мешают Адамсу содействовать администрации Дональда Трампа в реализации иммиграционной политики.

Адамс был обвинён в пяти федеральных преступлениях коррупционного характера. Он утверждал, что это обвинение является политически мотивированным и связано с его критикой иммиграционной политики президента Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома ранее заявлял о возможном рассмотрении вопроса о помиловании Адамса.

В Нью-Йорке власти южных штатов активно отправляли нелегальных мигрантов, прибывших в страну при Байдене, в другие регионы, создавая для них убежища, в том числе в переоборудованных гостиницах. С приходом Трампа к власти, в свою очередь, была инициирована программа массовой депортации.