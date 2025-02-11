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Регион
11 февраля, 04:20

Министерство юстиции США закрыло дело о коррупции против мэра Нью-Йорка

Эрик Адамс. Обложка © Х / Mayor Eric Adams

Эрик Адамс. Обложка © Х / Mayor Eric Adams

Министерство юстиции США приняло решение закрыть дело о коррупции против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Об этом сообщило CBS News, уточнив, что ведомство распорядилось прекратить расследование, сославшись на «ограничения», которые мешают Адамсу содействовать администрации Дональда Трампа в реализации иммиграционной политики.

Адамс был обвинён в пяти федеральных преступлениях коррупционного характера. Он утверждал, что это обвинение является политически мотивированным и связано с его критикой иммиграционной политики президента Джо Байдена. Нынешний глава Белого дома ранее заявлял о возможном рассмотрении вопроса о помиловании Адамса.

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В Нью-Йорке власти южных штатов активно отправляли нелегальных мигрантов, прибывших в страну при Байдене, в другие регионы, создавая для них убежища, в том числе в переоборудованных гостиницах. С приходом Трампа к власти, в свою очередь, была инициирована программа массовой депортации.

Ранее стало известно, что в США сразу несколько городов и округов обратились в суд с исковыми заявлениями против нового президента страны Дональда Трампа. По их мнению, глава государства грубо нарушает законы своими планами по иммиграционной политике.

Артём Гапоненко
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