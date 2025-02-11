Ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

Временные ограничения на полёты введены сразу в четырёх аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры действуют в воздушных гаванях Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Они необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.