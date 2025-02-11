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Регион
11 февраля, 04:24

Ограничения введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска

Временные ограничения на полёты введены сразу в четырёх аэропортах России. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры действуют в воздушных гаванях Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Они необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.

Губернатор Бусаргин сообщил о ликвидированных БПЛА над Саратовской областью
Губернатор Бусаргин сообщил о ликвидированных БПЛА над Саратовской областью

Ранее Life.ru рассказывал об отражении атаки беспилотников в Ростовской области. БПЛА были сбиты в Чертковском и Шолоховском районах. Обошлось без повреждений и пострадавших.

Обложка ©

Unsplash / Olivia Anne Snyder

Артур Лапсаков
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