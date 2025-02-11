Онколог раскрыл средний возраст диагностирования рака в России

Средний возраст пациентов, у которых диагностируют рак в России, составляет 65 лет. «Омоложения» болезни не наблюдается. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Что касается вопроса «омоложения» онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — приводит слова медика РИА «Новости».

Онколог добавил, что показатели говорят о преобладании болезни среди старшего поколения.

Напомним, 4 февраля отмечался Всемирный день борьбы с раком. Как выяснил Life.ru, в России с 2020 по 2024 годы самое большое количество обращений по страховым полисам от онкологических недугов связаны с раком молочной железы. Кроме того, лечение этого вида болезни наиболее затратно с точки зрения финансов. Также по статистике 98% пациентов с онкологией решили лечить заболевание в России, и только оставшиеся 2% предпочли медицинскую помощь за рубежом.