Бочаров: Над Волгоградской областью нейтрализованы два дрона

Над территорией Волгоградской области нейтрализовали два украинских беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью, 11 февраля, на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы два БПЛА», — приводятся его слова в телеграм-канале областной администрации.

В результате пострадавших и повреждения объектов нет.