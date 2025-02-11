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11 февраля, 05:26

Момент одного из мощных взрывов в ходе ночной атаки на Энгельс попал на видео

SHOT: Момент одного из мощных взрывов в Энгельсе попал на видео

Момент одного из оглушительных взрывов в Энгельсе Саратовской области во время атаки украинских беспилотников попал на видео. Кадры опубликовал SHOT. По данным телеграм-канала, в Заводском районе города были зафиксированы взрывы и возгорание.

Момент оглушительного взрыва в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что в жилых домах затряслись стёкла, а у припаркованных во дворах машин сработала сигнализация. Позднее губернатор Саратовской области уточнил, что силам ПВО удалось ликвидировать вражеские беспилотники, однако повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Предварительно, пострадавших нет.

Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью
Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом и Брянской областью

Напомним, сегодня ранним утром жителей Энгельса разбудил шум взрывов, работала ПВО. Всего за прошедшую ночь было уничтожено 40 вражеских беспилотников над Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Мария Любицкая
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