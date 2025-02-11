Момент одного из мощных взрывов в ходе ночной атаки на Энгельс попал на видео
SHOT: Момент одного из мощных взрывов в Энгельсе попал на видео
Момент одного из оглушительных взрывов в Энгельсе Саратовской области во время атаки украинских беспилотников попал на видео. Кадры опубликовал SHOT. По данным телеграм-канала, в Заводском районе города были зафиксированы взрывы и возгорание.
Момент оглушительного взрыва в Энгельсе. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы рассказали, что в жилых домах затряслись стёкла, а у припаркованных во дворах машин сработала сигнализация. Позднее губернатор Саратовской области уточнил, что силам ПВО удалось ликвидировать вражеские беспилотники, однако повреждения получило промышленное предприятие в Саратове. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, сегодня ранним утром жителей Энгельса разбудил шум взрывов, работала ПВО. Всего за прошедшую ночь было уничтожено 40 вражеских беспилотников над Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями.
Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues