Российский боец прополз 10 километров к сослуживцам с пулевым ранением в бедро
URA.ru: Раненый боец ВС РФ неделю пролежал в блиндаже и прополз 10 км до своих
Российский военный из спецотряда «Штурм V« ЦВО целую неделю провёл в блиндаже с погибшими и ранеными товарищами в ДНР. Затем екатеринбуржец, истекая кровью, прополз около 10 километров до позиций российских войск.
Как пишет URA.ru, группа военнослужащего вышла на боевое задание из Селидово в Новотроицк. Во время штурма боец получил ранение бедра, а затем во время отката ему в бедро прилетел и осколок — в паре миллиметров от артерии. По словам мужчины, это первое чудо, которое помогло ему выжить. В это время другая группа штурмовиков взяла укрепрайон ВСУ, но блиндаж, где укрывался екатеринбуржец, сгорел в процессе боевых действий.
Всего мужчина пролежал в блиндаже шесть дней, а затем начал путь к своим. Боец с трудом преодолевал каждый метр и притворялся мертвым, чтобы его не заметили украинские военные. Обезболивающие помогали ему облегчить болевой синдром. Мужчина успешно дополз до Солёного, где его перехватила эвакуационная группа. Далее военного отправили в Новотроицк.
А ранее Life.ru рассказывал, что боец ВС РФ с позывным Чечен десять дней добирался к товарищам с тяжёлым ранением. Разведрота военнослужащего попала в засаду ВСУ при выполнении боевого задания в ЛНР.
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