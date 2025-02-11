Российский боец прополз 10 километров к сослуживцам с пулевым ранением в бедро

Российский военный из спецотряда «Штурм V« ЦВО целую неделю провёл в блиндаже с погибшими и ранеными товарищами в ДНР. Затем екатеринбуржец, истекая кровью, прополз около 10 километров до позиций российских войск.

Как пишет URA.ru, группа военнослужащего вышла на боевое задание из Селидово в Новотроицк. Во время штурма боец получил ранение бедра, а затем во время отката ему в бедро прилетел и осколок — в паре миллиметров от артерии. По словам мужчины, это первое чудо, которое помогло ему выжить. В это время другая группа штурмовиков взяла укрепрайон ВСУ, но блиндаж, где укрывался екатеринбуржец, сгорел в процессе боевых действий.

Всего мужчина пролежал в блиндаже шесть дней, а затем начал путь к своим. Боец с трудом преодолевал каждый метр и притворялся мертвым, чтобы его не заметили украинские военные. Обезболивающие помогали ему облегчить болевой синдром. Мужчина успешно дополз до Солёного, где его перехватила эвакуационная группа. Далее военного отправили в Новотроицк.