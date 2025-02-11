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Регион
11 февраля, 07:21

МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства

Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии с требованием о предоставлении объяснений о якобы нарушении воздушного пространства. Это следует из заявления ведомства в социальных сети X.

«Мы серьёзно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.

Министерство обороны Финляндии утверждает, что 7 февраля якобы зафиксировало в воздушном пространстве страны российский самолёт. Как заявляют в Хельсинки, это произошло примерно в 17:15 в районе Финского залива к западу от Ханко.

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Ранее сообщалось, что Финляндия подняла авиацию после взрыва на танкере в порту Усть-Луга. Власти страны объявили о повышенной готовности в случае разлива нефти.

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Shutterstock / FOTODOM / Yevhenii Kravchuk

Мария Любицкая
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