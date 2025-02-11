МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства
Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии с требованием о предоставлении объяснений о якобы нарушении воздушного пространства. Это следует из заявления ведомства в социальных сети X.
«Мы серьёзно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.
Министерство обороны Финляндии утверждает, что 7 февраля якобы зафиксировало в воздушном пространстве страны российский самолёт. Как заявляют в Хельсинки, это произошло примерно в 17:15 в районе Финского залива к западу от Ханко.
Ранее сообщалось, что Финляндия подняла авиацию после взрыва на танкере в порту Усть-Луга. Власти страны объявили о повышенной готовности в случае разлива нефти.
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