МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы нарушения воздушного пространства

Посла России Павла Кузнецова вызвали в МИД Финляндии с требованием о предоставлении объяснений о якобы нарушении воздушного пространства. Это следует из заявления ведомства в социальных сети X.

«Мы серьёзно относимся к предполагаемому нарушению воздушного пространства и немедленно начинаем расследование», — написал министр обороны Антти Хакканен в соцсети X.

Министерство обороны Финляндии утверждает, что 7 февраля якобы зафиксировало в воздушном пространстве страны российский самолёт. Как заявляют в Хельсинки, это произошло примерно в 17:15 в районе Финского залива к западу от Ханко.