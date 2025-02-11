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Регион
11 февраля, 10:09

В Дагестане главврач забыл выключить веб-камеру и занялся сексом с коллегой

Главврач больницы в Дагестане забыл выключить камеру после совещания по ВКС и на глазах у всех занялся сексом с коллегой. Об этом пишет «Темрюк Инфо».

Герой пикантной истории просто забыл про включённую камеру и не обращал на неё внимания. Его спутница, судя по всему, про камеру и совещание даже не знала. Предварительно, женщина замужем и является многодетной матерью.

Сразу после скандального инцидента врач ушёл в отпуск.

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А ранее в полиции Нью-Йорка устроили массовую чистку кадров после секс-скандала — руководящих должностей в полиции лишились десятки сотрудников по решению комиссара Джессики Тиш.

Обложка ©

Freepik / stockking

Никита Никонов
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