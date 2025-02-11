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Регион
11 февраля, 12:44

«Что тут обсуждать?» Авербух резко ответил на вопрос об однополых парах в фигурном катании

Илью Авербуха не смутили однополые дуэты в фигурном катании

Илья Авербух. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Авербух. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Чемпион мира, серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух уверен, что соревнования по фигурному катанию с однополыми дуэтами не должны никого смущать. Комментируя идею развития данного направления в спорте, хореограф напомнил о российском опыте в синхронном плавании.

«Что тут обсуждать? Нас же не смущают две девушки, которые в паре работают в синхронном плавании? И это уже исторически. Наши великие чемпионки. У кого-то это вызывало вопросы?» — сказал спортсмен в беседе с «Лентой.ру».

В последние дни весь мир фигурного катания обсуждает парный номер двух прославленных фигуристок — француженки Габриэлы Пападакис и американки Мэдисон Хаббелл. Они выступили совместно на ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии, чем спровоцировали бурные дискуссии.

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Ранее Илья Авербух раскрыл подробности личной жизни. Спортсмен, в частности, признался, что не хотел быть фигуристом, а тренеры от него отказывались. Судьбу будущего олимпийского призёра, по его словам, определила мама.

Борис Эльфанд
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