Челентано и Бэха: Знаменитый герой СВО нашёл жену на фронте

Участник СВО Леонид Ильин с позывным Челентано прославился на всю страну, когда его подвиг стал достоянием России. Несмотря на тяжелейшее ранение, военный восемь дней удерживал опарник ВСУ под городом Селидово в ДНР без еды и воды. В ходе боёв герой лишился ноги, которую ампутировали из-за ранения. Однако на фронте он нашёл любимую жену.

Марина носит позывной Бэха. Она вместе с другими жителями Челябинска встречала героя в родном городе. Леониду предстоит пройти реабилитацию, а его супруга пока готовится к новой жизни и занимается обустройством семейного быта. На СВО они встретились в 2022 году, когда Челентано было поручено охранять медиков. Любящие сердца вместе не раз оказывались на волоске от гибели.

«Однажды Марина отправлялась на эвакуацию раненых. Но Челентано не пустил, поехал сам. Враги атаковали с воздуха, да так, что Леонид дважды терял сознание от ударной волны. Дома с медиками в тот же момент бомбили сбросами с гексакоптера «Баба-яга». Чудом все спаслись», — сообщает телеканал «Звезда».