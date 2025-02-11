Москвичка попыталась заказать расправу над мужем у частного детектива за 5 млн рублей

Полицейские задержали москвичку, которая подозревается в попытке заказать убийство мужа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Комитета РФ (СК).

В Москве задержали женщину, которая заказала убийство мужа. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)», — указано в сообщении.

По данным следствия, 25 декабря 2024 года москвичка обратилась к частному детективу с просьбой собрать информацию о супруге из открытых источников. На личной встрече подозреваемая отметила, что разводится с мужем и ищет человека, который за деньги его убьёт. После встречи сотрудник детективного агентства обратился в полицию.

После этого детектив действовал в рамках оперативного эксперимента. Он встретился с женщиной, которая предложила за заказ пять миллионов рублей. Исполнитель должен был отравить её супруга ядом. Агент-детектив несколько раз общался с заказчицей по телефону и на личных встречах. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к убийству, в частности, об изготовлении яда.

Кроме того, подозреваемая перевела на банковскую карту якобы исполнителя один миллион рублей в качестве аванса. А 10 февраля москвичка получила от агента информацию об «убийстве» своего супруга, после чего отправила остаток. В настоящее время заказчица задержана, с ней проводятся следственные мероприятия.