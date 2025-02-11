«Указал им место»: Репост Трампом статьи со словами Путина назвали тревожным сигналом для ЕС

Евросоюзу следует рассматривать репост президента США Дональда Трампа статьи с высказыванием президента России Владимира Путина в качестве тревожного послания. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сам факт того, что Трамп репостнул публикацию со словами нашего президента, является прежде всего тревожным сигналом и посланием Евросоюзу», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий заявил, что таким образом Трамп указал странам ЕС их место, чётко дав понять, что теперь украинский конфликт и последующее восстановление страны будет финансировать Евросоюз.