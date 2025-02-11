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Регион
11 февраля, 08:32

«Мама, прости!» Российский морпех рассказал, как на уазике пошёл тараном на танк ВСУ и победил

RT: Морпех ВС РФ с позывным «Француз» протаранил танк ВСУ на УАЗе и победил

Военнослужащий морской пехоты Вооружённых сил России (ВС) с позывным «Француз» протаранил танк противника на автомобиле УАЗ и выиграл поединок. Об этом солдат рассказал в беседе с RT, отметив, что ночью встретился с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) и решил дать отпор противнику.

«Француз» работал в группе эвакуации и водил УАЗ с ранеными. По словам военнослужащего, ночью в Донбассе «тьма такая, что вообще ничего не видно», а прибор ночного видения не работает через лобовое стекло. Однажды его группа столкнулась с украинским танком. Российский боец добавил, что решил идти на таран, когда услышал свист приближающегося снаряда и увидел боевую машину ВСУ.

«Ну и поехали прямо на него. Последнее, что успел подумать: «Мама, прости!» — подчеркнул морпех.

«Француз» рассказал, что УАЗ от удара сразу загорелся, а огонь перекинулся на танк. Пламя заметили две российские БМП, которые вышли на перехват. Они же и добили украинский танк. Морпех во время удара вылетел через лобовое стекло, серьёзно травмировал лицо и несколько дней пролежал в коме. В настоящее время солдат восстанавливается во Владивостоке. Мужчина перенёс уже несколько операций — на очереди ещё одна.

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А ранее Life.ru сообщал, что российский боец с позывным Хакас на подбитом танке повёл колонну на штурм под Купянском. По словам военнослужащего, снаряды ВСУ попали в моторный отсек, но даже после этого водитель продолжил движение с минимальной видимостью.

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Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Дарья Нарыкова
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