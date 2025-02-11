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Регион
11 февраля, 08:29

Трамп выгнал председателя комиссии по этике со своего поста

CNN: Трамп уволил председателя правительственной комиссии по этике Дэвида Уитема

Президент США Дональд Трамп уволил с поста председателя правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, поставленного прошлой администрацией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на организацию.

«OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE», — говорится в сообщении комиссии.

Опальный Уитем пояснил, что не знает никаких причин, которые бы изменили решение Трампа. Он расстроен, что его трудовая деятельность так скоро завершилась.

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Ранее Дональд Трамп направил главе федеральной избирательной комиссии (FEC, Federal Election Commission) Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Госслужащая считает действия главы Белого дома неправомерными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Николай Рюмин
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