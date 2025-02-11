Трамп выгнал председателя комиссии по этике со своего поста
CNN: Трамп уволил председателя правительственной комиссии по этике Дэвида Уитема
Президент США Дональд Трамп уволил с поста председателя правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, поставленного прошлой администрацией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на организацию.
«OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE», — говорится в сообщении комиссии.
Опальный Уитем пояснил, что не знает никаких причин, которые бы изменили решение Трампа. Он расстроен, что его трудовая деятельность так скоро завершилась.
Ранее Дональд Трамп направил главе федеральной избирательной комиссии (FEC, Federal Election Commission) Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Госслужащая считает действия главы Белого дома неправомерными.
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