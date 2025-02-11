Трамп выгнал председателя комиссии по этике со своего поста

Президент США Дональд Трамп уволил с поста председателя правительственной комиссии по этике (OGE) Дэвида Уитема, поставленного прошлой администрацией. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на организацию.

«OGE уведомлено о том, что президент увольняет Дэвида Уитема с поста директора OGE», — говорится в сообщении комиссии.

Опальный Уитем пояснил, что не знает никаких причин, которые бы изменили решение Трампа. Он расстроен, что его трудовая деятельность так скоро завершилась.