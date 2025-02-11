Посол США в РФ Линн Трейси посетила МИД России

Посол США в России Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел в РФ в Москве. Об этом сообщают РИА «Новости» и ТАСС.

Дипломата заметили на Смоленской площади 11 февраля, во вторник. Российское ведомство и американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях её визита в МИД.

Ранее посол США заявила о готовности к уважительному диалогу с Россией. Несмотря на то, что между РФ и Штатами по-прежнему остаются разногласия, потребность в дипломатических усилиях сохраняется, заявила Линн Трейси. В своём обращении дипломат ни разу не упомянула Украину, но подчеркнула, что в 2025 году важно найти решения для «мирного будущего».