КС РФ разрешил зачатым после смерти отца детям получать пенсию

Конституционный суд (КС) России вынес важное решение, касающееся прав детей, рождённых от умершего отца с использованием искусственного оплодотворения. Суд признал, что некоторые положения закона «О страховых пенсиях» не соответствуют Конституции, что открывает возможность для детей, рождённых таким образом, получать пенсию по потере кормильца.

Как сообщает пресс-служба КС, заявительницей по делу стала жительница Санкт-Петербурга Мария Щаникова. Она обратилась в суд после того, как ей было отказано в назначении пенсии для её детей, родившихся после смерти мужа. В 2026 году супруги обратились к вспомогательным репродуктивным технологиям. Мужчина сдал сперму на криоконсервацию в феврале, а в ноябре скончался. Права на криоконсервированные сперматозоиды были переданы Марии по договору с клиникой, что позволяло ей осуществить процесс оплодотворения и родить детей даже после смерти супруга. В сентябре 2018 года она родила двоих мальчиков.

И вот только сейчас КС подтвердил факт отцовства, при этом первоначальные решения судов общей юрисдикции не признали право детей Марии на пенсию. Это решение может иметь значительные последствия для других семей в аналогичных ситуациях, обеспечивая защиту прав детей, рожденных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.