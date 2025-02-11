Минздрав РФ сообщил о снижении количества абортов за последние 10 лет

Количество абортов в России за последние десять лет снизилось более чем в 3,5 раза. В этом направлении существует определённый резерв для повышения рождаемости, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко.

«Результат работы Минздрава совместно с органами государственной власти, субъектов – стойкое снижение числа абортов, за 10 лет более чем в 3,5 раза у нас снизились аборты. И мы видим в этом тоже определённый резерв повышения рождаемости», — пояснила специалист на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Шешко дополнила, что в настоящее время отработана и применяется технология мотивационного анкетирования женщин. Кроме того, в РФ используется интерактивный образовательный модуль, специальные речевые модули, направленные на сохранение беременности. Также специалисты проводят консультации с женщинами, которые обращаются за абортами.