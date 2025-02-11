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11 февраля, 09:41

В Кремле прокомментировали появление цитаты Путина в соцсетях Трампа

Песков: Заявления Путина наблюдают и анализируют во всём мире, включая Вашингтон

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Заявления, которые звучат от президента России Владимира Путина, наблюдают и анализируют во всём мире. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление цитаты российского лидера на странице президента США Дональда Трампа в соцсетях.

«Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всём мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Напомним, ранее Дональд Трамп сделал репост статьи телеканала NBC News, в которой цитируют фразу из выступления Владимира Путина. Вероятно, особенно главу Белого дома впечатлила фраза «Европа встанет у ног хозяина». Свой репост Трамп никак не подписал и не прокомментировал — вероятно, впечатления от речи российского коллеги были очень сильными.

Александр Юнашев
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