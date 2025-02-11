В Кремле прокомментировали появление цитаты Путина в соцсетях Трампа

Заявления, которые звучат от президента России Владимира Путина, наблюдают и анализируют во всём мире. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появление цитаты российского лидера на странице президента США Дональда Трампа в соцсетях.

«Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всём мире. Ну и, конечно же, с точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям, очень важно, что также это делают и в Вашингтоне», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.