Песков: Память о Победе и кара для нацистов очень важны для России

Для России очень важны память о Победе в Великой Отечественной войне и кара для нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, признание геноцидом преступлений гитлеровских захватчиков против мирного населения — одна из важнейших задач Москвы.

«В данном случае, безусловно, собственно, львиная доля работы должна выполняться нашими следователями, что они и делают, кстати говоря. Кстати говоря, это очень важная работа, особенно в год 80-летия Победы. Память о Победе и, конечно, заслуженная кара для нацистов — это то, что очень и очень важно для нашего народа, для всех нас», — указал представитель Кремля.