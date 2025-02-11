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11 февраля, 10:16

Песков: Память о Победе и кара для нацистов очень важны для России

Для России очень важны память о Победе в Великой Отечественной войне и кара для нацистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, признание геноцидом преступлений гитлеровских захватчиков против мирного населения — одна из важнейших задач Москвы.

«В данном случае, безусловно, собственно, львиная доля работы должна выполняться нашими следователями, что они и делают, кстати говоря. Кстати говоря, это очень важная работа, особенно в год 80-летия Победы. Память о Победе и, конечно, заслуженная кара для нацистов — это то, что очень и очень важно для нашего народа, для всех нас», — указал представитель Кремля.

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Ранее ЕС обвинили в реабилитации Третьего рейха. Выбирая цивилизационный путь между «фюрером» и победителями во Второй Мировой войне, единая Европа решила продолжить дело Третьего рейха, что особенно заметно по различным высказываниям европейских лидеров относительно Дня Победы, заявил политолог.

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ТАСС / Олег Кнорринг

Александр Юнашев
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