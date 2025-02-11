Выбирая цивилизационный путь между «фюрером» и победителями во Второй Мировой войне, единая Европа решила продолжить дело Третьего рейха, что особенно заметно по различным высказываниям европейских лидеров относительно Дня Победы. Об этом заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук, рассуждая на тему участия тех или иных глав государств в параде в Москве 9 мая.

«Уже практически нет никаких сомнений в том, что европейская критика и ревизия событий Великой Отечественной — это, по сути, наследие Третьего рейха в части построения на современной основе цивилизации «а-ля фюрер», — подчеркнул доктор политических наук.

По его словам, личное участие политиков в парадах или, наоборот, запреты на проведение шествий памяти являются маркерами цивилизационного выбора. И ЕС выбрал реабилитацию Третьего рейха, хотя наследниками Победы является не только Россия, но и США, Британия, а также их союзники в годы войны, отметил политолог.

«Так что 9 мая мы увидим, как говорится, кто за кого, кто в этой политической экстраполяции на стороне фюрера и его союзников, а кто на стороне Советского Союза и его союзников. Об этом идёт речь. То есть мы видим продолжение исторической битвы», — заключил первый министр госбезопасности ДНР.