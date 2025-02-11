Песков: России важно превращение Южного Кавказа в «территорию благоденствия»

России важны мир и предсказуемость на Южном Кавказе, Москва приветствует превращение региона в «территорию благоденствия». Так тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», — отметил представитель Кремля.