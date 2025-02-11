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Регион
11 февраля, 09:36

Песков: России важно превращение Южного Кавказа в «территорию благоденствия»

России важны мир и предсказуемость на Южном Кавказе, Москва приветствует превращение региона в «территорию благоденствия». Так тему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

«Главное, чтобы регион Южного Кавказа оставался предсказуемым, мирным и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества», — отметил представитель Кремля.

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Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему готова оказывать помощь в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, но приветствует и самостоятельные шаги Еревана и Баку.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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