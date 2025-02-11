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11 февраля, 10:17

Предполагаемый самолёт спецпосланника Трампа заметили во Внуково

Flightradar: В Москве приземлился самолёт спецпосланника Трампа Уиткоффа

В московском аэропорту Внуково приземлился самолёт Gulfstream G650ER, который в соцетях ассоциируется со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Информация о прибытии этого воздушного судна в столичный аэропорт была получена из данных сервиса Flightradar.

На странице с указанием места вылета и прилёта самолёта информация недоступна. Однако по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Вашингтона. Примерно в 10:17 по московскому времени он приземлился в аэропорту Внуково.

Пользователи соцсетей считают, что он принадлежит Уиткоффу, аргументируя тем, что такой же самолёт вылетал из Парижа во Флориду в декабре прошлого года во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах с посланником Трампа, который мог прилететь в Москву. С его слов, никакой точной информации нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Мария Любицкая
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