Затянула с лечением: Россиянка едва не потеряла ногу, наступив на ржавый гвоздь
В Подмосковье хирурги спасли ногу пациентке, которая наступила на ржавый гвоздь
Хирурги из поликлиники в подмосковной Апрелевке спасли ногу женщине, которая наступила на ржавый гвоздь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В ведомстве уточнили, что у 43-летней пациентки после травмы развились флегмона (гнойное воспалительное заболевание) и гангрена. В поликлинику женщина обратилась уже после того, как из-за этих тяжёлых осложнений ей удалили один палец.
Состояние ноги пациентки до лечения. Фото © mz.mosreg.ru
Состояние ноги пациентки после лечения. Фото © mz.mosreg.ru
«Своевременное обращение за медпомощью играет ключевую роль в процессе восстановления, особенно если у пациента есть сопутствующие заболевания. Затягивать нельзя, потому что в случае с сахарным диабетом любая травма может обернуться тяжёлыми осложнениями в виде долго незаживающих язв, флегмон и, как в случае с данной пациенткой, привести к гангрене. Курс лечения занял три месяца, и нам удалось остановить распространение инфекции», – подчеркнула врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.
В Минздраве дополнили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали. В дальнейшем женщина будет наблюдаться у врача-эндокринолога. Заречина также предупредила, что пациентам с сахарным диабетом необходимо тщательнее следить за своим здоровьем, соблюдать рацион питания, не пить алкоголь и не есть сладкое.
А ранее Life.ru рассказывал, что хирурги больницы в Подмосковье пришили пациенту руку к животу из-за опухоли. По данным регионального Минздрава, обследование показало злокачественный характер поражения тканей. В рамках операции медики использовали необычную технологию — кожные покровы взяли на передней стенки живота пенсионера.
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