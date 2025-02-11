Глава Ростова-на-Дону Неярохина досрочно ушла в отставку

Председатель городской думы — глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно покинула пост по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании думы Ростова-на-Дону 11 февраля.

«В связи с уходом в отставку главы администрации города Зинаида Васильевна приняла решение о своей досрочной отставке для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города», — сообщил зампредседателя гордумы Сергей Сухариев в рамках заседания во вторник.

Зампред Сухариев добавил, что дума получила её заявление о досрочном сложении полномочий с 11 февраля 2025 года.

С уходом Неярохиной Ростов-на-Дону откажется от «двуглавой» модели местного самоуправления, а должность главы города — председателя гордумы будет заменена на председателя гордумы.