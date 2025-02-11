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Регион
11 февраля, 10:28

Глава Ростова-на-Дону Неярохина досрочно ушла в отставку

Зинаида Неярохина. Обложка © сморо.рф

Зинаида Неярохина. Обложка © сморо.рф

Председатель городской думы — глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно покинула пост по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании думы Ростова-на-Дону 11 февраля.

«В связи с уходом в отставку главы администрации города Зинаида Васильевна приняла решение о своей досрочной отставке для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города», — сообщил зампредседателя гордумы Сергей Сухариев в рамках заседания во вторник.

Зампред Сухариев добавил, что дума получила её заявление о досрочном сложении полномочий с 11 февраля 2025 года.

С уходом Неярохиной Ростов-на-Дону откажется от «двуглавой» модели местного самоуправления, а должность главы города — председателя гордумы будет заменена на председателя гордумы.

Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен Александр Дронов
Исполняющим обязанности главы Новгородской области назначен Александр Дронов

Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял решение уйти в отставку. Он возглавлял администрацию города с октября 2019 года. Временно исполняющим обязанности главы города назначен бывший замгубернатора области Александр Скрябин.

Николай Рюмин
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