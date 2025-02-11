Глава Ростова-на-Дону Неярохина досрочно ушла в отставку
Зинаида Неярохина. Обложка © сморо.рф
Председатель городской думы — глава города Ростов-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно покинула пост по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании думы Ростова-на-Дону 11 февраля.
«В связи с уходом в отставку главы администрации города Зинаида Васильевна приняла решение о своей досрочной отставке для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города», — сообщил зампредседателя гордумы Сергей Сухариев в рамках заседания во вторник.
Зампред Сухариев добавил, что дума получила её заявление о досрочном сложении полномочий с 11 февраля 2025 года.
С уходом Неярохиной Ростов-на-Дону откажется от «двуглавой» модели местного самоуправления, а должность главы города — председателя гордумы будет заменена на председателя гордумы.
Напомним, ранее глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял решение уйти в отставку. Он возглавлял администрацию города с октября 2019 года. Временно исполняющим обязанности главы города назначен бывший замгубернатора области Александр Скрябин.