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Регион
11 февраля, 11:24

На юге Казахстана полностью победили преступность одним решением

МВД Казахстана: В 27 сёлах прекратились преступления после запрета алкоголя

В 27 сёлах Туркестанской области Казахстане прекратились преступления после запрета продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«В селе Мадениет Сарыагашского района проживает около 1500 человек. Как отметил участковый инспектор Мурат Тулегенов, за два года в населённом пункте не было ни одного преступления», — рассказали в министерстве об одном из населённых пунктов.

Начальник управления местной полицейской службы отмечает, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни.

«Ненормальная ситуация»: Сомелье и Онищенко поспорили, нужно ли запрещать продавать алкоголь до 21 года
«Ненормальная ситуация»: Сомелье и Онищенко поспорили, нужно ли запрещать продавать алкоголь до 21 года

Ранее эксперт оценил идею о запрете продажи в России алкоголя людям до 21 года. По его мнению, это странная и парадоксальная мысль, ведь 18-летних россиян уже считают «достаточно взрослыми и осознанными», чтобы отправлять в армию. Он также подчеркнул, что запрет лишь подогреет интерес молодёжи к алкоголю. Более того, при желании граждане всегда найдут способ купить спиртное.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Алена Пенчугина
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