На юге Казахстана полностью победили преступность одним решением

В 27 сёлах Туркестанской области Казахстане прекратились преступления после запрета продажи алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«В селе Мадениет Сарыагашского района проживает около 1500 человек. Как отметил участковый инспектор Мурат Тулегенов, за два года в населённом пункте не было ни одного преступления», — рассказали в министерстве об одном из населённых пунктов.

Начальник управления местной полицейской службы отмечает, что отказ от алкоголя способствует укреплению традиционных ценностей и формированию здорового образа жизни.